"Parıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali izleyiciyle buluştu

Görme engelli oyuncuların da rol aldığı "Parıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali, önceki akşam iş, cemiyet ve spor dünyasından isimlerin katılımıyla sahnelendi.

Giriş: 05 Aralık 2023 Salı

DERNEK ÜYELERİNDEN NEŞE GÖNÜL'E GECEDE EŞİ EROL GÖNÜL EŞLİK ETTİ.

EMİNE ÖZİLHAN ANLAMLI GECEDE DOSTLARINI YALNIZ BIRAKMADI.

BERRİN ZORLU ÜYESİ OLDUĞU DERNEĞİN ÖZEL GECESİNDE BEYAZLAR İÇİNDEYDİ.

HANDE SEZER PEKCAN ÜYESİ OLDUĞU DERNEĞİN GECESİNE ÖZEL OLARAK HAZIRLANMIŞTI.

ASUMAN VE TAHSİN TOKGÖZ ÇİFTİ OYUNU BİRLİKTE İZLEDİLER.

GÜLŞAH ALKOÇLAR SAHNELENEN OYUNU BÜYÜK DİKKATLE İZLEDİ.

BEYZA UYANOĞLU GECEYE TEK KATILMIŞTI.

ALEV, SONGÜL ÖZSAN

REYHAN İPEKEL VE JASMİN GÜLMAN GECEDE BİRLİKTEYDİ...

EMEK KÜLÜR

MONİK İPEKEL

DERYA KARAGÜLLE

GÜLDEN YILMAZ

EMRE-ÇİĞDEM ÜREGEN

GENEL

GENEL

GENEL

"Parıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali izleyiciyle buluştu

Görme engelli oyuncuların da rol aldığı "Parıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali, önceki akşam iş, cemiyet ve spor dünyasından isimlerin katılımıyla sahnelendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Siyah tercihler...

Aylin Tahincioğlu
Kusursuz kombinler...

Sanem Tezman

Stiliyle göz dolduruyor

Ümit Boyner
Mücevher tutkunlarına şık davet...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları ünlü sporcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara’nın marka yüzü olduğu mücevher markasının davetinde bir araya geldiler.

Şen, Beckhamlar'ın geliniyle poz verdi

Los Angeles'ta yaşayan Begüm Şen, David ve Victoria Beckham çiftinin oğulları Brooklyn Peltz Beckham'ın eşi Nicola Anne Peltz ile birlikte davete katıldı.
"Parıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali izleyiciyle buluştu

Görme engelli oyuncuların da rol aldığı "Parıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali, önceki akşam iş, cemiyet ve spor dünyasından isimlerin katılımıyla sahnelendi.
Bebek'te hafta sonu...

Pazar günlerini Bebek'te geçiren cemiyet dünyasından ünlü isimlerin yürüyüş rotası yine Boğaz hattı oldu.
Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri Kongre Üyesi oldukları Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlık seçimi için oy kullandılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.