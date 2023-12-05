"Parıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali izleyiciyle buluştu

DERNEK ÜYELERİNDEN NEŞE GÖNÜL'E GECEDE EŞİ EROL GÖNÜL EŞLİK ETTİ.
DERNEK ÜYELERİNDEN NEŞE GÖNÜL'E GECEDE EŞİ EROL GÖNÜL EŞLİK ETTİ.
EMİNE ÖZİLHAN ANLAMLI GECEDE DOSTLARINI YALNIZ BIRAKMADI.
BERRİN ZORLU ÜYESİ OLDUĞU DERNEĞİN ÖZEL GECESİNDE BEYAZLAR İÇİNDEYDİ.
HANDE SEZER PEKCAN ÜYESİ OLDUĞU DERNEĞİN GECESİNE ÖZEL OLARAK HAZIRLANMIŞTI.
ASUMAN VE TAHSİN TOKGÖZ ÇİFTİ OYUNU BİRLİKTE İZLEDİLER.
GÜLŞAH ALKOÇLAR SAHNELENEN OYUNU BÜYÜK DİKKATLE İZLEDİ.
BEYZA UYANOĞLU GECEYE TEK KATILMIŞTI.
ALEV, SONGÜL ÖZSAN
REYHAN İPEKEL VE JASMİN GÜLMAN GECEDE BİRLİKTEYDİ...
EMEK KÜLÜR
MONİK İPEKEL
DERYA KARAGÜLLE
GÜLDEN YILMAZ
EMRE-ÇİĞDEM ÜREGEN
GENEL
GENEL
GENEL
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