Pazar günlerini Bebek'te geçiren cemiyet dünyasından ünlü isimlerin yürüyüş rotası yine Boğaz hattı oldu.
Giriş: 04 Aralık 2023 Pazartesi
İŞ İNSANI HALUK DİNÇER BOĞAZ'DA YÜRÜYÜŞ YAPTI
HALUK DİNÇER
İŞ İNSANI VEDAT ALATON RENKLİ TARZIYLA CADDEDE DİKKAT ÇEKTİ.
VEDAT ALATON
SİNAN DERELİ
Bebek'te hafta sonu...
Pazar günlerini Bebek'te geçiren cemiyet dünyasından ünlü isimlerin yürüyüş rotası yine Boğaz hattı oldu.
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