Bebek'te hafta sonu...

Pazar günlerini Bebek'te geçiren cemiyet dünyasından ünlü isimlerin yürüyüş rotası yine Boğaz hattı oldu.

Giriş: 04 Aralık 2023 Pazartesi

İŞ İNSANI HALUK DİNÇER BOĞAZ'DA YÜRÜYÜŞ YAPTI

HALUK DİNÇER

İŞ İNSANI VEDAT ALATON RENKLİ TARZIYLA CADDEDE DİKKAT ÇEKTİ.

VEDAT ALATON

SİNAN DERELİ

Bebek'te hafta sonu...

Pazar günlerini Bebek'te geçiren cemiyet dünyasından ünlü isimlerin yürüyüş rotası yine Boğaz hattı oldu.

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