Sabancı: 'Her şey yolunda'

Yunanistan'da tekne kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı, Bebek'te objektiflere yansıdı.

Giriş: 03 Aralık 2023 Pazar

İŞ İNSANI ALİ SABANCI BEBEK'TE OBJEKTİFLERE YANSIDI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

Sabancı: 'Her şey yolunda'

Yunanistan'da tekne kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı, Bebek'te objektiflere yansıdı.

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Sabancı: 'Her şey yolunda'

Yunanistan'da tekne kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı, Bebek'te objektiflere yansıdı.
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