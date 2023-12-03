Yunanistan'da tekne kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı, Bebek'te objektiflere yansıdı.
Giriş: 03 Aralık 2023 Pazar
İŞ İNSANI ALİ SABANCI BEBEK'TE OBJEKTİFLERE YANSIDI
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
Sabancı: 'Her şey yolunda'
Yunanistan'da tekne kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı, Bebek'te objektiflere yansıdı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.