İŞ İNSANI YAHŞİ BARAZ EŞİ MARIA BARAZ İLE SERGİYİ ZİYARET ETTİ.
CENK ÖZTANIK SERGİDE ESERLER HAKKINDA BİLGİ ALDI.
FATİH ÖZTÜRK ESERLERİ İNCELEDİ.
ARZU GÜNDOĞDU
GÖKHAN ELÇİN, DURSUN GÜNDOĞDU, GÖKHAN GÜRSOY
YASEMEN ÇAVUŞOĞLU
GENEL
GENEL
Zümrütoğlu’ndan yeni sergi!
Sanatçı Erdoğan Zümrütoğlu'nun kişisel sergisi "Herkes ve Hiç Kimse" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
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