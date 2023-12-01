İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları, İstanbul Komedi Festivali'nde bir araya geldi.
Giriş: 01 Aralık 2023 Cuma
SEDEF İYBAR İSTANBUL KOMEDİ FESTİVALİ'NDE YER ALDI.
İŞL İNSANI EROL TEZMAN, OYUNCU DEMET AKBAĞ VE SERDAR EREN İLE BİR ARAYA GELDİ
YASEMİN KAMHİ EĞLENCELİ ETKİNLİKTE...
ŞENAY ABACI, HÜLYA ELTEMUR VE BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU ETKİNLİĞİ BİRLİKTE SEYRETTİ.
BERNA SAĞLAM NAİPOĞLU
Komedi Festivali'nde keyifli etkinlik...
İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları, İstanbul Komedi Festivali'nde bir araya geldi.
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