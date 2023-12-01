Oscar ödüllü Jennifer Lawrence, son dönemde hakkında çıkan estetik yaptırdığı yönündeki söylentiler hakkında açıklama yaptı.
Giriş: 01 Aralık 2023 Cuma
JENNIFER LAWRENCE
JENNIFER LAWRENCE
JENNIFER LAWRENCE
JENNIFER LAWRENCE
JENNIFER LAWRENCE
JENNIFER LAWRENCE
JENNIFER LAWRENCE
JENNIFER LAWRENCE
JENNIFER LAWRENCE
JENNIFER LAWRENCE
JENNIFER LAWRENCE
JENNIFER LAWRENCE
JENNIFER LAWRENCE
Lawrence: Estetik yaptırmadım
Oscar ödüllü Jennifer Lawrence, son dönemde hakkında çıkan estetik yaptırdığı yönündeki söylentiler hakkında açıklama yaptı.
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