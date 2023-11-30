Genç iş insanı Allan Hakko ve sevgilisi Selin Yağcıoğlu, ilişkilerinin 6. aylarını aynada selfie yaparak kutladılar.
Giriş: 30 Kasım 2023 Perşembe
GENÇ İŞ İNSANI ALLAN HAKKO VE SEVGİLİ SELİN YAĞCIOĞLU İLİŞKİLERİNİN 6. AYLARINI KUTLADILAR.
ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU
ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU
ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU
ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU
ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU
6. aya kutlama...
Genç iş insanı Allan Hakko ve sevgilisi Selin Yağcıoğlu, ilişkilerinin 6. aylarını aynada selfie yaparak kutladılar.
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