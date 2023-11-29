İlişkilerini bitirdikten 21 yıl sonra bir araya gelerek evlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, malikaneleri için çıktıkları mobilya alışverişi sırasında aşka gelip birbirlerini öpücüklere boğdular.
Giriş: 29 Kasım 2023 Çarşamba
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
Romantik alışveriş...
İlişkilerini bitirdikten 21 yıl sonra bir araya gelerek evlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, malikaneleri için çıktıkları mobilya alışverişi sırasında aşka gelip birbirlerini öpücüklere boğdular.
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