Romantik alışveriş...

İlişkilerini bitirdikten 21 yıl sonra bir araya gelerek evlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, malikaneleri için çıktıkları mobilya alışverişi sırasında aşka gelip birbirlerini öpücüklere boğdular.

Giriş: 29 Kasım 2023 Çarşamba

JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK

Romantik alışveriş...

İlişkilerini bitirdikten 21 yıl sonra bir araya gelerek evlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, malikaneleri için çıktıkları mobilya alışverişi sırasında aşka gelip birbirlerini öpücüklere boğdular.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Siyah tercihler...

Aylin Tahincioğlu
Kusursuz kombinler...

Sanem Tezman

Stiliyle göz dolduruyor

Ümit Boyner
Romantik alışveriş...

İlişkilerini bitirdikten 21 yıl sonra bir araya gelerek evlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, malikaneleri için çıktıkları mobilya alışverişi sırasında aşka gelip birbirlerini öpücüklere boğdular.
'30 yıl önce jetlag halimiz'

Genç iş insanı Ayşe Boyner, kendisini ziyarete gelen yeğeniyle fotoğrafını '30 yıl önce jetlag halimiz' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Rahmi M. Koç Bilim Madalyası sahibini buldu!

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, gerçekleştirilen törenle sahibini buldu.

İstanbul'da yılbaşı coşkusu!

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yılın en renkli ve coşkulu zamanı olan yeni yıl dönemini, çok özel bir davetle karşıladılar.

Sabancı, sosyal hayatına geri döndü!

Yunanistan'da tekne kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı, sosyal hayatına geri dönerek Galatasaray-Alanyaspor maçını statta seyretti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.