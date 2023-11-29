Genç iş insanı Ayşe Boyner, kendisini ziyarete gelen yeğeniyle fotoğrafını '30 yıl önce jetlag halimiz' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş: 29 Kasım 2023 Çarşamba
AYŞE BOYNER YEĞENİNİN JETLAG HALLERİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
AYŞE, ELİF BOYNER
AYŞE, ELİF BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
'30 yıl önce jetlag halimiz'
Genç iş insanı Ayşe Boyner, kendisini ziyarete gelen yeğeniyle fotoğrafını '30 yıl önce jetlag halimiz' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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