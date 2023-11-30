İş dünyasını buluşturan gala!

Türkiye Girişimcilik Vakfı, "giveback" kavramını yaygınlaştırmak ve farkındalığını artırmak amacıyla düzenlediği Giveback Gala'nın altıncısını gerçekleştirdi.

Giriş: 30 Kasım 2023 Perşembe

İŞ İNSANI ÖZCAN TAHİNCİOĞLU EŞİ AYLİN TAHİNCİOĞLU İLE BİRLİKTE DAVETTE...

EKİN-POLAT GÜLMAN ÇİFTİ GALADA BİRLİKTE POZ VERDİLER

MELİSA ÖZERMAN, ASLIGÜL ORMAN, SEDEF ZAİM, NAZLI ORMAN

KAZIM-IRMAK KÖSEOĞLU ÇİFTİ GALANIN ÖZEL DAVETLİLERİ ARASINDAYDI.

BÜNYAMİN, LAMİA AYDIN, FETHİ KAMIŞLI

SİBEL-FERRUH KARAKAŞLI

İş dünyasını buluşturan gala!

Türkiye Girişimcilik Vakfı, "giveback" kavramını yaygınlaştırmak ve farkındalığını artırmak amacıyla düzenlediği Giveback Gala'nın altıncısını gerçekleştirdi.

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