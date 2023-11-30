MELİSA ÖZERMAN, ASLIGÜL ORMAN, SEDEF ZAİM, NAZLI ORMAN
KAZIM-IRMAK KÖSEOĞLU ÇİFTİ GALANIN ÖZEL DAVETLİLERİ ARASINDAYDI.
BÜNYAMİN, LAMİA AYDIN, FETHİ KAMIŞLI
SİBEL-FERRUH KARAKAŞLI
İş dünyasını buluşturan gala!
Türkiye Girişimcilik Vakfı, "giveback" kavramını yaygınlaştırmak ve farkındalığını artırmak amacıyla düzenlediği Giveback Gala'nın altıncısını gerçekleştirdi.
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