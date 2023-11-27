Ünlü isimler optik sektörünün öncülerini ödüllendirdiği ödül törenine katıldı.
Giriş: 27 Kasım 2023 Pazartesi
ALYA, GÖKHAN ŞAHİNLER, BANU BARAN
İPEK GÖRMÜŞ
ŞİFANUR GÜL-BERK BAKİOĞLU
GENEL
GENEL
10. yıla gala gecesi...
Ünlü isimler optik sektörünün öncülerini ödüllendirdiği ödül törenine katıldı.
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