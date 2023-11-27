Develi, babasıyla Gaziantep'te...

Yeme içme sektörünün tanınmış simalarından iş insanı Nuri Develi, babası Arif Develi ile birlikte memleketi Gaziantep'i ziyaret etti.

Giriş: 27 Kasım 2023 Pazartesi

İŞ İNSANI NURİ DEVELİ VE BABASI ARİF DEVELİ'YE GEZİLERİNDE GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN DE EŞLİK ETTİ.

TUBA-NURİ, ARİF-SEVİL DEVELİ

NURİ, ARİF DEVELİ

TUBA-NURİ DEVELİ

TUBA-NURİ DEVELİ

TUBA-NURİ DEVELİ

Develi, babasıyla Gaziantep'te...

Yeme içme sektörünün tanınmış simalarından iş insanı Nuri Develi, babası Arif Develi ile birlikte memleketi Gaziantep'i ziyaret etti.

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