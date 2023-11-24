Vikings'in yıldızı İstanbul'da!

'Vikings' adlı dizide 'Kral Ragnar' karakteriyle tanınan ünlü Hollywood oyuncusu Travis Fimmel, turistik gezi amaçlı geldiği İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ile buluştu.

Giriş: 24 Kasım 2023 Cuma

TRAVIS FIMMEL, DR. BATUHAN MUMCU

TRAVIS FIMMEL, DR. BATUHAN MUMCU

TRAVIS FIMMEL

TRAVIS FIMMEL

TRAVIS FIMMEL

TRAVIS FIMMEL

Vikings'in yıldızı İstanbul'da!

'Vikings' adlı dizide 'Kral Ragnar' karakteriyle tanınan ünlü Hollywood oyuncusu Travis Fimmel, turistik gezi amaçlı geldiği İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ile buluştu.

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Vikings'in yıldızı İstanbul'da!

'Vikings' adlı dizide 'Kral Ragnar' karakteriyle tanınan ünlü Hollywood oyuncusu Travis Fimmel, turistik gezi amaçlı geldiği İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ile buluştu.

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