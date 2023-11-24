'Vikings' adlı dizide 'Kral Ragnar' karakteriyle tanınan ünlü Hollywood oyuncusu Travis Fimmel, turistik gezi amaçlı geldiği İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ile buluştu.
Giriş: 24 Kasım 2023 Cuma
TRAVIS FIMMEL, DR. BATUHAN MUMCU
TRAVIS FIMMEL, DR. BATUHAN MUMCU
TRAVIS FIMMEL
TRAVIS FIMMEL
TRAVIS FIMMEL
TRAVIS FIMMEL
Vikings'in yıldızı İstanbul'da!
'Vikings' adlı dizide 'Kral Ragnar' karakteriyle tanınan ünlü Hollywood oyuncusu Travis Fimmel, turistik gezi amaçlı geldiği İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ile buluştu.
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