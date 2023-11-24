Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in kızı Ayşe Boyner, önceki gün bulunduğu bölgenin semt pazarına giderek alışveriş yaptı.
Giriş: 24 Kasım 2023 Cuma
AYŞE BOYNER PAZAR ALIŞVERİŞİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI.
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
Boyner'in pazar alışverişi...
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in kızı Ayşe Boyner, önceki gün bulunduğu bölgenin semt pazarına giderek alışveriş yaptı.
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