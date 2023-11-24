Çağdaş sanat tutkunları bir arada...

Çağdaş sanat tutkunu ünlü hanımlardan İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Banu Çarmıklı ve Maya Bitargil bir araya gelerek sergi ziyaret ettiler.

Giriş: 24 Kasım 2023 Cuma

İSTANBUL MODERN YÖNETİM KURULU BAŞKANI OYA ECZACIBAŞI, BANU ÇARMIKLI, MAYA BİTARGİL, ESRA EKMEKÇİ, ŞELİ ELVAŞVİLİ GİBİ İSİMLER ÖNCEKİ GÜN İSTANBUL MODERN'DE BİR ARAYA GELDİLER.

BANU ÇARMIKLI, HALİL ALTINDERE

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

BANU ÇARMIKLI

BANU ÇARMIKLI

BANU ÇARMIKLI

Çağdaş sanat tutkunları bir arada...

Çağdaş sanat tutkunu ünlü hanımlardan İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Banu Çarmıklı ve Maya Bitargil bir araya gelerek sergi ziyaret ettiler.

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