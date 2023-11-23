Toplumsal fayda yaratmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle kurulan 'İyi ki' Vakfı, özel bir etkinlikle misafirlerini ağırladı.
Giriş: 23 Kasım 2023 Perşembe
İYİ Kİ VAKFI KURUCUSU FÜSUN KURAN ETKİNLİKTE KONUŞMA YAPTI.
ÖZLEM GÜSAR VAKFIN İLK DAVETİNDE YERİNİ ALMIŞTI.
AHU ORAKÇIOĞLU DA İYİ Kİ VAKFI'NIN ÇALIŞMALARINI YAKINDAN TAKİP ETTİ.
BERRİN AK
DİLARA KOÇAK
GENEL
İyi ki Vakfı'dan özel etkinlik...
Toplumsal fayda yaratmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle kurulan 'İyi ki' Vakfı, özel bir etkinlikle misafirlerini ağırladı.
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