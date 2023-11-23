İyi ki Vakfı'dan özel etkinlik...

Toplumsal fayda yaratmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle kurulan 'İyi ki' Vakfı, özel bir etkinlikle misafirlerini ağırladı.

Giriş: 23 Kasım 2023 Perşembe

İYİ Kİ VAKFI KURUCUSU FÜSUN KURAN ETKİNLİKTE KONUŞMA YAPTI.

ÖZLEM GÜSAR VAKFIN İLK DAVETİNDE YERİNİ ALMIŞTI.

AHU ORAKÇIOĞLU DA İYİ Kİ VAKFI'NIN ÇALIŞMALARINI YAKINDAN TAKİP ETTİ.

BERRİN AK

DİLARA KOÇAK

GENEL

İyi ki Vakfı'dan özel etkinlik...

Toplumsal fayda yaratmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle kurulan 'İyi ki' Vakfı, özel bir etkinlikle misafirlerini ağırladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Siyah tercihler...

Aylin Tahincioğlu
Kusursuz kombinler...

Sanem Tezman

Stiliyle göz dolduruyor

Ümit Boyner
Farklı ve bakımlı...

Berrin Zorlu
Özilhan'ın diyet menüsü!

Fit güzel Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından diyet menüsünü paylaştı.
İyi ki Vakfı'dan özel etkinlik...

Toplumsal fayda yaratmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle kurulan ‘İyi ki’ Vakfı, özel bir etkinlikle misafirlerini ağırladı.
Shakira suçlamaları kabul etti

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'da hakkında 8 yıl 2 ay hapis cezası istenen vergi kaçırma iddiasıyla ilgili davada suçlamaları kabul ederek, anlaşma yoluna gitti
Kamhi'ye ailece kutlama...

Yeni yaşına giren Cefi Kamhi için ailesi bir kutlama düzenleyerek sürpriz yaptı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.