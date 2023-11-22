Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'da hakkında 8 yıl 2 ay hapis cezası istenen vergi kaçırma iddiasıyla ilgili davada suçlamaları kabul ederek, anlaşma yoluna gitti
Giriş: 22 Kasım 2023 Çarşamba
SHAKIRA, PIQUE
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
Shakira suçlamaları kabul etti
Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'da hakkında 8 yıl 2 ay hapis cezası istenen vergi kaçırma iddiasıyla ilgili davada suçlamaları kabul ederek, anlaşma yoluna gitti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.