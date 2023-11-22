Shakira suçlamaları kabul etti

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'da hakkında 8 yıl 2 ay hapis cezası istenen vergi kaçırma iddiasıyla ilgili davada suçlamaları kabul ederek, anlaşma yoluna gitti

Giriş: 22 Kasım 2023 Çarşamba

SHAKIRA, PIQUE

SHAKIRA

SHAKIRA

SHAKIRA

SHAKIRA

SHAKIRA

SHAKIRA

SHAKIRA

Shakira suçlamaları kabul etti

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'da hakkında 8 yıl 2 ay hapis cezası istenen vergi kaçırma iddiasıyla ilgili davada suçlamaları kabul ederek, anlaşma yoluna gitti

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Shakira suçlamaları kabul etti

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'da hakkında 8 yıl 2 ay hapis cezası istenen vergi kaçırma iddiasıyla ilgili davada suçlamaları kabul ederek, anlaşma yoluna gitti
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