Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Giriş: 21 Kasım 2023 Salı
MONİK İPEKEL VE AVİ HABİB ÖZEL ETKİNLİKTE BİR ARAYA GELDİ.
RENE SABAN ETKİNLİĞİN ÖZEL DAVETLİLERİNDEN BİRİSİYDİ.
EBRU UYGUN ETKİNLİĞE KATILARAK TOÇEV'E DESTEK OLDU.
REYHAN İPEKEL
ARZU KUNT
SEDEFHAN OĞUZ
İSMET ALPAGUT
GENEL
GENEL
TOÇEV'den anlamlı etkinlik!
Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
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