Britney Spears'ın anı kitabının sinemaya uyarlanması için teklif veren isimler arasında yer alan Brad Pitt, tepki çekti.
Giriş: 20 Kasım 2023 Pazartesi
BRITNEY SPEARS
BRITNEY SPEARS
BRITNEY SPEARS
BRITNEY SPEARS
BRITNEY SPEARS
BRITNEY SPEARS
BRAD PITT
BRAD PITT
BRAD PITT
BRAD PITT
BRAD PITT
BRAD PITT
Brad Pitt'e, Britney Spears tepkisi!
Britney Spears'ın anı kitabının sinemaya uyarlanması için teklif veren isimler arasında yer alan Brad Pitt, tepki çekti.
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