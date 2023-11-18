Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri geçtiğimiz günlerde vizyona girecek olan Zaferin Rengi filminin setini ziyaret etti.
Giriş: 18 Kasım 2023 Cumartesi
İŞ İNSANI VE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ ZAFERİN RENGİ FİLMİNİN SETİNİ ZİYARET ETTİ.
ALİ KOÇ, SİMLA BEYAZIT
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
Koç'un set ziyareti!
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri geçtiğimiz günlerde vizyona girecek olan Zaferin Rengi filminin setini ziyaret etti.
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