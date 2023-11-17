Anne Hathaway, kariyeri hakkında konuştu. Oscar'lı oyuncu, yıllar önce 35 yaşına girdikten sonra kariyerinin biteceğinin söylendiğini ifade etti
Giriş: 17 Kasım 2023 Cuma
ANNE HATHAWAY
ANNE HATHAWAY
ANNE HATHAWAY
ANNE HATHAWAY
ANNE HATHAWAY
ANNE HATHAWAY
ANNE HATHAWAY
ANNE HATHAWAY
"35'ten sonra kariyerin biter dediler"
Anne Hathaway, kariyeri hakkında konuştu. Oscar'lı oyuncu, yıllar önce 35 yaşına girdikten sonra kariyerinin biteceğinin söylendiğini ifade etti
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