Suzan Sabancı ve Linda Wachner'in eş başkanlığını yaptığı Amerikan Türk Cemiyeti (ATS), Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılını New York'ta düzenlediği galayla kutladı.
Giriş: 16 Kasım 2023 Perşembe
SUZAN SABANCI EŞ BAŞKANLIĞINI YAPTIĞI AMERİKAN TÜRK CEMİYETİ'NİN DAVETİNDE KIZI CEYDA VE OĞLU HALUK SABANCI DİNÇER İLE MİSAFİRLERİ AĞIRLADI.
COLIN COWIE, SUZAN SABANCI
JOEL KASSİMİR, LINDA WACHNER
MICHAEL KOHEN, DR. TAMER SEÇKİN
NAEEM KHAN, SUZAN SABANCI
SUZAN SABANC, MURAT MERCAN
SUZAN SABANCI, ÇİĞDEM ERKMAN, RİCK SALVİNO
GENEL
New York’ta 100 yıl kutlaması
Suzan Sabancı ve Linda Wachner'in eş başkanlığını yaptığı Amerikan Türk Cemiyeti (ATS), Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılını New York'ta düzenlediği galayla kutladı.
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