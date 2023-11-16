New York’ta 100 yıl kutlaması

Suzan Sabancı ve Linda Wachner'in eş başkanlığını yaptığı Amerikan Türk Cemiyeti (ATS), Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılını New York'ta düzenlediği galayla kutladı.

Giriş: 16 Kasım 2023 Perşembe

SUZAN SABANCI EŞ BAŞKANLIĞINI YAPTIĞI AMERİKAN TÜRK CEMİYETİ'NİN DAVETİNDE KIZI CEYDA VE OĞLU HALUK SABANCI DİNÇER İLE MİSAFİRLERİ AĞIRLADI.

COLIN COWIE, SUZAN SABANCI

JOEL KASSİMİR, LINDA WACHNER

MICHAEL KOHEN, DR. TAMER SEÇKİN

NAEEM KHAN, SUZAN SABANCI

SUZAN SABANC, MURAT MERCAN 

SUZAN SABANCI, ÇİĞDEM ERKMAN, RİCK SALVİNO

GENEL

New York’ta 100 yıl kutlaması

Suzan Sabancı ve Linda Wachner'in eş başkanlığını yaptığı Amerikan Türk Cemiyeti (ATS), Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılını New York'ta düzenlediği galayla kutladı.

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