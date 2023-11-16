David Beckham ile mutlu bir evlilik sürdüren Victoria Beckham, okul yıllarında arkadaş edinmekte zorlandığını ve zorbalığa uğradığını itiraf etti
Giriş: 16 Kasım 2023 Perşembe
VICTORIA- DAVID BECKHAM
VICTORIA- DAVID BECKHAM
VICTORIA- DAVID BECKHAM
VICTORIA- DAVID BECKHAM
VICTORIA BECKHAM
VICTORIA BECKHAM
VICTORIA BECKHAM
VICTORIA BECKHAM
"Öğrenciyken zorbalığa uğradım"
David Beckham ile mutlu bir evlilik sürdüren Victoria Beckham, okul yıllarında arkadaş edinmekte zorlandığını ve zorbalığa uğradığını itiraf etti
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