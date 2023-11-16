"Öğrenciyken zorbalığa uğradım"

David Beckham ile mutlu bir evlilik sürdüren Victoria Beckham, okul yıllarında arkadaş edinmekte zorlandığını ve zorbalığa uğradığını itiraf etti

Giriş: 16 Kasım 2023 Perşembe

VICTORIA- DAVID BECKHAM

VICTORIA- DAVID BECKHAM

VICTORIA- DAVID BECKHAM

VICTORIA- DAVID BECKHAM

VICTORIA BECKHAM

VICTORIA BECKHAM

VICTORIA BECKHAM

VICTORIA BECKHAM

"Öğrenciyken zorbalığa uğradım"

David Beckham ile mutlu bir evlilik sürdüren Victoria Beckham, okul yıllarında arkadaş edinmekte zorlandığını ve zorbalığa uğradığını itiraf etti

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