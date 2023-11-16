Özilhan kızlarıyla tatile çıktı

Rihanna 3. kez anne mi oluyor?

Rapçi ASAP Rocky ile dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, 13 Mayıs 2022'de ilk bebeklerini kucaklarına almıştı. Şubat 2023'te ise ikinci kez anne olduğunu duyuran Rihanna'nın, yeniden bebek beklediği iddiası sosyal medyada gündem oldu.