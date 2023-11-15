Tatil için Japonya'ya giden Feryal Gülman, Osaka'yı gezerek tatilden keyifli anlarını paylaştı.
Giriş: 15 Kasım 2023 Çarşamba
FERYAL GÜLMAN JAPONYA SEYAHATİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
Gülman'ın Japonya gezisi
Tatil için Japonya'ya giden Feryal Gülman, Osaka'yı gezerek tatilden keyifli anlarını paylaştı.
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