Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile oğlu, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken Seben Koçibey ise köpeğini gezdirirken objektiflere yansıdı.
Giriş: 15 Kasım 2023 Çarşamba
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY OĞLU İLE BİRLİKTE BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTI.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY
SEBEN KOÇİBEY CADDEDE KÖPEĞİNİ GEZDİRDİ.
SEBEN KOÇİBEY
SEBEN KOÇİBEY
Caddelerde yoğun gün...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile oğlu, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken Seben Koçibey ise köpeğini gezdirirken objektiflere yansıdı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.