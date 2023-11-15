Caddelerde yoğun gün...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile oğlu, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken Seben Koçibey ise köpeğini gezdirirken objektiflere yansıdı.

Giriş: 15 Kasım 2023 Çarşamba

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY OĞLU İLE BİRLİKTE BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTI.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY

SEBEN KOÇİBEY CADDEDE KÖPEĞİNİ GEZDİRDİ.

SEBEN KOÇİBEY

SEBEN KOÇİBEY

Caddelerde yoğun gün...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile oğlu, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken Seben Koçibey ise köpeğini gezdirirken objektiflere yansıdı.

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