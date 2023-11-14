Bebek'te form tuttular...

İş insanları İlhan-Pınar Sabancı ve Yasemin Taciroğlu Bebek caddelerinde spor yaparken objektiflere yansıdılar.

Giriş: 14 Kasım 2023 Salı

İLHAN VE PINAR SABANCI ÇİFTİ BOĞAZ'DA YÜRÜYÜŞ YAPTIKTAN SONRA DENİZ YOLUYLA KARŞI GEÇTİ.

İLHAN VE PINAR SABANCI

İLHAN-PINAR SABANCI

İLHAN-PINAR SABANCI

İLHAN-PINAR SABANCI

YASEMİN TACİROĞLU'DA BEBEK'TE FORM TUTANLAR ARASINDAYDI.

Bebek'te form tuttular...

İş insanları İlhan-Pınar Sabancı ve Yasemin Taciroğlu Bebek caddelerinde spor yaparken objektiflere yansıdılar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kusursuz kombinler...

Sanem Tezman

Stiliyle göz dolduruyor

Ümit Boyner
Farklı ve bakımlı...

Berrin Zorlu
Michael Jackson'ın ceketi satıldı

Michael Jackson'ın 1980'li yıllardan kalma ikonik bir deri ceketi 306 bin dolara satıldı
Ailece Dubai'de tatil

Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ ve Neslişah Alkoçlar ile eşi Engin Altan Düzyatan çifti Dubai'de ailece tatil yaptılar.

Bebek'te form tuttular...

İş insanları İlhan-Pınar Sabancı ve Yasemin Taciroğlu Bebek caddelerinde spor yaparken objektiflere yansıdılar.
Hanif’den 'Halkın Sanatı' sergisi...

Moda tasarımcısı Dilek Hanif, hayata geçirdiği 'Halkın Sanatı' sergisini, özel bir etkinlikle sundu.
Sömestr tatilcileri!

Sömestr haftasını değerlendiren iş ve cemiyet hayatından ünlü isimler, Paris, Londra ve İtalya'da tatilin keyfini çıkarıyor.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.