Haldun Üstünel ve Zeynep Üstünel çifti evliliklerinin 30. yılını kutladılar.
Giriş: 11 Kasım 2023 Cumartesi
HALDUN VE ZEYNEP ÜSTÜNEL ÇİFTİ EVLİLİK YILDÖNÜMLERİNİ KUTLADILAR.
HALDUN VE ZEYNEP ÜSTÜNEL
HALDUN VE ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
30. yıla romantik kutlama...
Haldun Üstünel ve Zeynep Üstünel çifti evliliklerinin 30. yılını kutladılar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.