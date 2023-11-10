Ata'yı andılar...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıldönümünde duygusal paylaşımlarıyla andılar.

Giriş: 10 Kasım 2023 Cuma

MELDA KOSİF ANITKABİR'DE ATA'YI ANDI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI SOSYAL MEDYA HESABINDAN BU KAREYİ PAYLAŞTI.

MERT VE METE VARDAR SAAT 9.5 GEÇE SAYGI DURUŞUNDA DURDULAR

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

Ata'yı andılar...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıldönümünde duygusal paylaşımlarıyla andılar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kusursuz kombinler...

Sanem Tezman

Stiliyle göz dolduruyor

Ümit Boyner
Farklı ve bakımlı...

Berrin Zorlu
Ata'yı andılar...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıldönümünde duygusal paylaşımlarıyla andılar.
Parıltı Derneği'nden özel davet!

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, İstanbul'da dernek üyelerinin katıldığı özel bir davet düzenledi.

Aslan'dan, ‘Zamansız İhtişam’ defilesi...

Modacı Mert Aslan, Sonbahar/Kış 2024 “Zamansız İhtişam” koleksiyonunu, özel bir defile ile tanıttı.
'Mustafa V. Koç Spor Ödülleri' sahiplerini buldu...

Sporcu, yönetici ve destekçi olarak spora büyük katkılarda bulunmuş merhum Mustafa V. Koç adına Koç Holding işbirliğiyle düzenlenen "Mustafa V. Koç Spor Ödülleri” sahiplerini buldu.

Londra'da turizm ve sağlık fuarı

Turizm ve sağlık sektörünün tanınmış isimleri Londra'da düzenlenen WTM Turizm Fuarı'nda bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.