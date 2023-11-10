Cemiyet hayatının ünlü isimleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıldönümünde duygusal paylaşımlarıyla andılar.
Giriş: 10 Kasım 2023 Cuma
MELDA KOSİF ANITKABİR'DE ATA'YI ANDI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI SOSYAL MEDYA HESABINDAN BU KAREYİ PAYLAŞTI.
MERT VE METE VARDAR SAAT 9.5 GEÇE SAYGI DURUŞUNDA DURDULAR
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
Ata'yı andılar...
Cemiyet hayatının ünlü isimleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıldönümünde duygusal paylaşımlarıyla andılar.
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