Parıltı Derneği'nden özel davet!

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, İstanbul'da dernek üyelerinin katıldığı özel bir davet düzenledi.

Giriş: 10 Kasım 2023 Cuma

BERRİN ZORLU DAVETTE DERNEK ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

NEŞE GÖNÜL YEMEK DAVETİNDE DOSTLARIYLA SOHBET ETTİ.

MONİK İPEKEL DAVETTE KONUŞMA YAPTI.

HANDE SEZER PEKCAN

ASUMAN TOKGÖZ

TUBA-NURİ DEVELİ

HÜLYA AVCI

BUBİ

Parıltı Derneği'nden özel davet!

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, İstanbul'da dernek üyelerinin katıldığı özel bir davet düzenledi.

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