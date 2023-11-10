Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, İstanbul'da dernek üyelerinin katıldığı özel bir davet düzenledi.
Giriş: 10 Kasım 2023 Cuma
BERRİN ZORLU DAVETTE DERNEK ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ.
NEŞE GÖNÜL YEMEK DAVETİNDE DOSTLARIYLA SOHBET ETTİ.
MONİK İPEKEL DAVETTE KONUŞMA YAPTI.
HANDE SEZER PEKCAN
ASUMAN TOKGÖZ
TUBA-NURİ DEVELİ
HÜLYA AVCI
BUBİ
Parıltı Derneği'nden özel davet!
Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, İstanbul'da dernek üyelerinin katıldığı özel bir davet düzenledi.
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