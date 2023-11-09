'Mustafa V. Koç Spor Ödülleri' sahiplerini buldu...

CAROLINE KOÇ, SPORCULAR BUSE NAZ ÇAKIROĞLU VE BUSENAZ SÜRMELİ'YE ÖDÜLLERİNİ VERDİ.
CAROLINE KOÇ, SPORCULAR BUSE NAZ ÇAKIROĞLU VE BUSENAZ SÜRMELİ'YE ÖDÜLLERİNİ VERDİ.
RAHMİ KOÇ
SEMAHAT ARSEL
BÜLENT ECZACIBAŞI
BERRAK-NEZİH BARUT
SUZAN-TURGUT TOPLUSOY
BETTINA MACHLER, CAN HAKKO
AYŞEN-HÜSNÜ ÖZYEĞİN
GÜLİN-AKIN ÖNGÖR
HÜSAMETTİN-SİMLA BEYAZIT
ÖMER DİNÇKÖK
PELİN AKIN ÖZALP
YASEMİN-MURAT ÖZYEĞİN
AHMET-DEMET HANİF
GİZEM ÖRGE, EDA ERDEM, ASLI KALAÇ, MELİHA İSMAİLOĞLU
LERZAN BOYNER
ASLI ERSU
BUSENAZ SÜRMELİ
EMRE-MAİDE KURTTEPELİ
LARA-CEM ÖZSÜER
A MİLLİ VOLEYBOL TAKIMIN OYUNCUSU EDA ERDEM, GECEDE KONUŞMA YAPTI
LİNDA KUYUMCİYAN
MARİA-NECMETTİN, SADİ ELİYEŞİL
ÖMER GÜRSOY
ALP-NESLİHAN KARAAĞAÇ
EŞREF CERRAHOĞLU
JULIA A. EADEH
LEVENT ÇAKIROĞLU, DAVUT GÜL
METİN FADILLIOĞLU
ŞEYDA-MURAT TOMRUK
ÜNAL UZUN
VERA BULGURLU, NİNA LODRİK
YASEMİN-SEDAT ALOĞLU
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