'Mustafa V. Koç Spor Ödülleri' sahiplerini buldu...

Sporcu, yönetici ve destekçi olarak spora büyük katkılarda bulunmuş merhum Mustafa V. Koç adına Koç Holding işbirliğiyle düzenlenen "Mustafa V. Koç Spor Ödülleri" sahiplerini buldu.

Giriş: 09 Kasım 2023 Perşembe

CAROLINE KOÇ, SPORCULAR BUSE NAZ ÇAKIROĞLU VE BUSENAZ SÜRMELİ'YE ÖDÜLLERİNİ VERDİ.

RAHMİ KOÇ

SEMAHAT ARSEL

BÜLENT ECZACIBAŞI

BERRAK-NEZİH BARUT

SUZAN-TURGUT TOPLUSOY

BETTINA MACHLER, CAN HAKKO

AYŞEN-HÜSNÜ ÖZYEĞİN

GÜLİN-AKIN ÖNGÖR

HÜSAMETTİN-SİMLA BEYAZIT

ÖMER DİNÇKÖK

PELİN AKIN ÖZALP

YASEMİN-MURAT ÖZYEĞİN

AHMET-DEMET HANİF

GİZEM ÖRGE, EDA ERDEM, ASLI KALAÇ, MELİHA İSMAİLOĞLU

LERZAN BOYNER

ASLI ERSU

BUSENAZ SÜRMELİ

EMRE-MAİDE KURTTEPELİ

LARA-CEM ÖZSÜER

A MİLLİ VOLEYBOL TAKIMIN OYUNCUSU EDA ERDEM, GECEDE KONUŞMA YAPTI

LİNDA KUYUMCİYAN

MARİA-NECMETTİN, SADİ ELİYEŞİL

ÖMER GÜRSOY

ALP-NESLİHAN KARAAĞAÇ

EŞREF CERRAHOĞLU

JULIA A. EADEH

LEVENT ÇAKIROĞLU, DAVUT GÜL

METİN FADILLIOĞLU

ŞEYDA-MURAT TOMRUK

ÜNAL UZUN

VERA BULGURLU, NİNA LODRİK

YASEMİN-SEDAT ALOĞLU

'Mustafa V. Koç Spor Ödülleri' sahiplerini buldu...

Sporcu, yönetici ve destekçi olarak spora büyük katkılarda bulunmuş merhum Mustafa V. Koç adına Koç Holding işbirliğiyle düzenlenen "Mustafa V. Koç Spor Ödülleri" sahiplerini buldu.

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