Londra'da turizm ve sağlık fuarı

Turizm ve sağlık sektörünün tanınmış isimleri Londra'da düzenlenen WTM Turizm Fuarı'nda bir araya geldi.

Giriş: 08 Kasım 2023 Çarşamba

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY VE PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK LONDRA'DAKİ FUARDA BİR ARAYA GELDİLER.

PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK VE HEDİYE GÜRAL GÜR FUARIN ZİYARETÇİLERİNDEN OLDU.

HEDİYE GÜRAL GÜR

GENEL

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR

Londra'da turizm ve sağlık fuarı

Turizm ve sağlık sektörünün tanınmış isimleri Londra'da düzenlenen WTM Turizm Fuarı'nda bir araya geldi.

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