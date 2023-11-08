Turizm ve sağlık sektörünün tanınmış isimleri Londra'da düzenlenen WTM Turizm Fuarı'nda bir araya geldi.
Giriş: 08 Kasım 2023 Çarşamba
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY VE PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK LONDRA'DAKİ FUARDA BİR ARAYA GELDİLER.
PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK VE HEDİYE GÜRAL GÜR FUARIN ZİYARETÇİLERİNDEN OLDU.
HEDİYE GÜRAL GÜR
GENEL
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
Londra'da turizm ve sağlık fuarı
Turizm ve sağlık sektörünün tanınmış isimleri Londra'da düzenlenen WTM Turizm Fuarı'nda bir araya geldi.
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