Fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut, "Yaşam İçin Ağaç Dikin" projesi kapsamında farklı hikayeleri olan ağaçları 'Sessiz Gözcüler' sergisinde sanatseverlerin beğenisine sundu.
Giriş: 08 Kasım 2023 Çarşamba
SANATÇI MEHMET TURGUT VE ELİF BERKER DAVETE EV SAHİPLİĞİ YAPTILAR.
GÜLİN VE AKIN ÖNGÖR ÇİFTİ SERGİYİ DOLAŞARAK ESERLERİ İNCELEDİLER.
SANAT TUTKUNU NAZLI KEÇİLİ DAVETTE YER ALDI.
BEGÜM BALLI SERGİYİ ZİYARET EDEN İSİMLERDEN OLDU.
CAN HELVACIOĞLU VE BURCU ŞENDİR DAVETE BİRLİKTE KATILDI.
ÖZGE SANDER ANNESİ ŞULE ARGÜDER İLE DAVETTEYDİ.
ECE NAYMAN, NOYAN BERKER
OLIVIER GAUVIN
ARZU KUNT
ARZU ÖZAL
MÜGE SIRMABIYIK
BATYA KEBUDİ
GENEL
GENEL
Turgut'tan 'Sessiz Gözcüler' sergisi...
Fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut, "Yaşam İçin Ağaç Dikin" projesi kapsamında farklı hikayeleri olan ağaçları 'Sessiz Gözcüler' sergisinde sanatseverlerin beğenisine sundu.
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