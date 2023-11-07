Bir Dilek Tut Derneği için koştular

Genç iş insanı Allan Hakko, kız arkadaşı Selin Yağcıoğlu ile birlikte 45. İstanbul Maratonu'nda 'Bir Dilek Tut Derneği' için koştu.

Giriş: 07 Kasım 2023 Salı

ALLAN HAKKO VE KIZ ARKADAŞI SELİN YAĞCIOĞLU BİR DİLEK TUT DERNEĞİ İÇİN 45. İSTANBUL MARATONU'NDA KOŞTU.

ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU

ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU

ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU

ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU

ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU

ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU

Bir Dilek Tut Derneği için koştular

Genç iş insanı Allan Hakko, kız arkadaşı Selin Yağcıoğlu ile birlikte 45. İstanbul Maratonu'nda 'Bir Dilek Tut Derneği' için koştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sabancı kız arkadaşıyla Bebek'te...

İş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftinin oğulları Şevket Emrecan Sabancı kız arkadaşıyla tekneye binerken objektiflere yakalandı.
Yakın dostlar bir arada...

İş ve cemiyet hayatının yakın arkadaş gruplarından Elif Dürüst ve Aylin Özcan Tahincioğlu Bebek'te bir araya geldi.
Bir Dilek Tut Derneği için koştular

Genç iş insanı Allan Hakko, kız arkadaşı Selin Yağcıoğlu ile birlikte 45. İstanbul Maratonu'nda 'Bir Dilek Tut Derneği' için koştu.
Tarz kombinler

Oya Eczacıbaşı
Kusursuz kombinler...

Sanem Tezman

Stiliyle göz dolduruyor

Ümit Boyner
Farklı ve bakımlı...

Berrin Zorlu
50. yıla gala daveti...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları bir markanın 50. yıl davetinde bir araya geldiler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.