Güneşli havayı fırsat bilen iş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, hafta sonu soluğu İstanbul'un elit semti Bebek'te aldılar.
Giriş: 06 Kasım 2023 Pazartesi
ELİF DÜRÜST VE ESRA DİNÇKÖK BEBEK'TEYDİ...
ELİF DÜRÜST
ESRA CİVELEK BEBEK'TE DOLAŞTI.
ESRA CİVELEK
MURAT ASLAN TELEFONLA KONUŞARAK CADDEDEN AYRILDI.
ÖNDER ÖZTARHAN ARKADAŞIYLA KOŞUYA ÇIKTI.
Bebek ziyaretçileri...
Güneşli havayı fırsat bilen iş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, hafta sonu soluğu İstanbul'un elit semti Bebek'te aldılar.
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