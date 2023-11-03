ÇEV Sanat, Genç Yeteneklerinin ve dünyanın en önemli keman virtüözlerinden Maxim Vengerov'un birlikte sahne alacağı, yeni yüzyılın ilk konseri için özel bir davet düzenledi.
Giriş: 03 Kasım 2023 Cuma
ÇİĞDEM SİMAVİ VE BERRİN YOLERİ ÖZEL DAVETTE BİR ARAYA GELDİ.
DALİA GARİH TOPLANTIDA YER ALDI.
SONGÜL TOPRAK ÖZSAN TOPLANTIYA KATILAN İSİMLER ARASINDAYDI.
ASLI ATASAGUN
CANA SİALOM, SEVAL BAHÇEVAN
CANDA ELGİZ
İDİL ATAKOL
GENEL
ÇEV Sanat'tan davet...
ÇEV Sanat, Genç Yeteneklerinin ve dünyanın en önemli keman virtüözlerinden Maxim Vengerov'un birlikte sahne alacağı, yeni yüzyılın ilk konseri için özel bir davet düzenledi.
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