ÇEV Sanat'tan davet...

Pat'a, 'Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Ödülü'

Kadın yazarların ilkgençlik edebiyatı türündeki üretimlerini desteklemek ve edebiyatta fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından oluşturulan ve bu yıl ilk kez verilen 'Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödülü'nün sahibi 'Nasıl Dedektif Oldum' kitabıyla Gamze Pat oldu.