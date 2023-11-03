Pat'a, 'Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Ödülü'

Kadın yazarların ilkgençlik edebiyatı türündeki üretimlerini desteklemek ve edebiyatta fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından oluşturulan ve bu yıl ilk kez verilen 'Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödülü'nün sahibi 'Nasıl Dedektif Oldum' kitabıyla Gamze Pat oldu.
Giriş: 03 Kasım 2023 Cuma
BÜLENT ECZACIBAŞI, BEYHAN ECZACIBAŞI İLK GENÇLİK EDEBİYATI ÖDÜL GECESİNE KATILDI.
GAMZE PAT, BEYHAN ECZACIBAŞI İLK GENÇLİK EDEBİYATI YILIN KADIN YAZARI ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLURKEN ÖDÜLÜNÜ BÜLENT VE FARUK ECZACIBAŞI'NIN ELLERİNDEN ALDI.
GAMZE PAT, 'ASIL DEDEKTİF OLDUM' KİTABIYLA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.
OYA ECZACIBAŞI ÖDÜL GECESİNİN İZLEYENLERİ ARASINDAYDI.
OYA VE EMRE ECZACIBAŞI BİRLİKTE POZ VERDİLER
ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN GECEYE KATILDI.
FARUK VE FÜSUN ECZACIBAŞI ÇİFTİ GECEYE BERABER KATILDI.
Kadın yazarların ilkgençlik edebiyatı türündeki üretimlerini desteklemek ve edebiyatta fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından oluşturulan ve bu yıl ilk kez verilen 'Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödülü'nün sahibi 'Nasıl Dedektif Oldum' kitabıyla Gamze Pat oldu.
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