İş dünyasının liderlerini İstanbul'da buluşturan en güçlü fikir platformu MARKA Konferansı, önceki gün Ümit Boyner'in konuşmasıyla başladı.
Giriş: 03 Kasım 2023 Cuma
BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÜMİT BOYNER MARKA KONFERANSINDA KONUŞMACI OLARAK YER ALDI.
BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
GENEL
GENEL
GENEL
Boyner, konferansta konuştu
İş dünyasının liderlerini İstanbul'da buluşturan en güçlü fikir platformu MARKA Konferansı, önceki gün Ümit Boyner'in konuşmasıyla başladı.
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