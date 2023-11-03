Boyner, konferansta konuştu

İş dünyasının liderlerini İstanbul'da buluşturan en güçlü fikir platformu MARKA Konferansı, önceki gün Ümit Boyner'in konuşmasıyla başladı.

Giriş: 03 Kasım 2023 Cuma

BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÜMİT BOYNER MARKA KONFERANSINDA KONUŞMACI OLARAK YER ALDI.

BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

GENEL

GENEL

GENEL

Boyner, konferansta konuştu

İş dünyasının liderlerini İstanbul'da buluşturan en güçlü fikir platformu MARKA Konferansı, önceki gün Ümit Boyner'in konuşmasıyla başladı.

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Boyner, konferansta konuştu

İş dünyasının liderlerini İstanbul'da buluşturan en güçlü fikir platformu MARKA Konferansı, önceki gün Ümit Boyner'in konuşmasıyla başladı.

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