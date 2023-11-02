Cemiyet hayatının tanınmış simaları özel bir davette bir araya geldiler.
Giriş: 02 Kasım 2023 Perşembe
BİLGE KURU DAVETE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.
GÜZELLİK DAVETİNE KÜLTÜR VE TURİZ BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'UN EŞİ PERVİN ERSOY'DA KATILDI.
AYLİN YILMAZ DAVETE KATILDI
ŞÜKRAN GÜZELİŞ
BURCU ERÇİL
ÖZNUR YAKIN
ECE KURDOĞLU
Güzelleştiren davet
Cemiyet hayatının tanınmış simaları özel bir davette bir araya geldiler.
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