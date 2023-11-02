Sağlıklı yarınlar için sporu ve sporcuyu destekleyen Academic Hospital, resmî sağlık sponsorluğunu sürdürdüğü VakıfBank Spor Kulübü ile bir araya gelerek sözleşmesini yeniledi.
Giriş: 02 Kasım 2023 Perşembe
ACADEMİC HOSPİTAL YÖNETİM KURULU BAŞKANI PROF. DR. NEŞE KAVAK KADIN MİLLİ SPORCULARIMIZLA BİR ARAYA GELDİ.
KADIN VOLEYBOL MİLLİ SPOCULARIMIZ KARMEN AKSOY VE İDİL NAZ BAŞCAN
FERKAN MERDAN, NEŞE KAVAK
MEHMET CAN KAVAK, FERKAN MERDAN, NEŞE KAVAK
PROF. DR. NEŞE KAVAK, ZEHRA GÜNEŞ
İDİL NAZ BAŞCAN, ZEHRA GÜNEŞ, NEŞE KAVAK, FERKAN MERDAN, KARMEN AKSOY, MEHMET CAN KAVAK
ZEHRA GÜNEŞ, PROF. DR. NEŞE KAVAK, İDİL NAZ BAŞCAN, KARMEN AKSOY
Kadın millilerle sağlık yolculuğu...
Sağlıklı yarınlar için sporu ve sporcuyu destekleyen Academic Hospital, resmî sağlık sponsorluğunu sürdürdüğü VakıfBank Spor Kulübü ile bir araya gelerek sözleşmesini yeniledi.
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