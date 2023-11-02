Kadın millilerle sağlık yolculuğu...

Sağlıklı yarınlar için sporu ve sporcuyu destekleyen Academic Hospital, resmî sağlık sponsorluğunu sürdürdüğü VakıfBank Spor Kulübü ile bir araya gelerek sözleşmesini yeniledi.

Giriş: 02 Kasım 2023 Perşembe

ACADEMİC HOSPİTAL YÖNETİM KURULU BAŞKANI PROF. DR. NEŞE KAVAK KADIN MİLLİ SPORCULARIMIZLA BİR ARAYA GELDİ.

KADIN VOLEYBOL MİLLİ SPOCULARIMIZ KARMEN AKSOY VE  İDİL NAZ BAŞCAN

FERKAN MERDAN, NEŞE KAVAK

MEHMET CAN KAVAK, FERKAN MERDAN, NEŞE KAVAK

PROF. DR. NEŞE KAVAK, ZEHRA GÜNEŞ 

İDİL NAZ BAŞCAN, ZEHRA GÜNEŞ, NEŞE KAVAK, FERKAN MERDAN, KARMEN AKSOY, MEHMET CAN KAVAK

ZEHRA GÜNEŞ, PROF. DR. NEŞE KAVAK, İDİL NAZ BAŞCAN, KARMEN AKSOY

Kadın millilerle sağlık yolculuğu...

Sağlıklı yarınlar için sporu ve sporcuyu destekleyen Academic Hospital, resmî sağlık sponsorluğunu sürdürdüğü VakıfBank Spor Kulübü ile bir araya gelerek sözleşmesini yeniledi.

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