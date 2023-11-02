Başarım Sensin Derneği, eğitimde maddi zorluklarla mücadele eden üniversite öğrencilerine destek olma misyonuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Giriş: 02 Kasım 2023 Perşembe
ŞULE ARGÜDER GECEYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.
ŞULE ARGÜDER SERGİNİN ARDINDAN DAVETİN AKŞAM YEMEĞİNE KATILDI.
ÖZGE SANDER
SİBEL KERİMOĞLU
ÇİĞDEM HİTAY
SEDEF MERCAN
ELİF İNCİ ARAS
GENEL
Başarım Sensin Derneği sergide...
Başarım Sensin Derneği, eğitimde maddi zorluklarla mücadele eden üniversite öğrencilerine destek olma misyonuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
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