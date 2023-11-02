Başarım Sensin Derneği sergide...

Başarım Sensin Derneği, eğitimde maddi zorluklarla mücadele eden üniversite öğrencilerine destek olma misyonuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Giriş: 02 Kasım 2023 Perşembe

ŞULE ARGÜDER GECEYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

ŞULE ARGÜDER SERGİNİN ARDINDAN DAVETİN AKŞAM YEMEĞİNE KATILDI.

ÖZGE SANDER

SİBEL KERİMOĞLU

ÇİĞDEM HİTAY

SEDEF MERCAN

ELİF İNCİ ARAS

GENEL

Başarım Sensin Derneği sergide...

Başarım Sensin Derneği, eğitimde maddi zorluklarla mücadele eden üniversite öğrencilerine destek olma misyonuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

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Başarım Sensin Derneği sergide...

Başarım Sensin Derneği, eğitimde maddi zorluklarla mücadele eden üniversite öğrencilerine destek olma misyonuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

İpek Kıraç evlatlıktan reddedildi!

İş insanı İnan Kıraç, kızı Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiğini açıkladı.

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