Sanat ve yaratıcılık bir arada...

"Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım" başlığıyla, Türkiye'nin 100. Yılı teması altında, hayata geçirilen "Sofralar Sergisi" özel tasarım sofralarını ziyaretçilerle buluşturdu.

Giriş: 01 Kasım 2023 Çarşamba

MELİSA TAPAN ÖZEL GECENİN ŞIK İSİMLERİNDENDİ...

HASAN VE MERAL KOSİF ÇİFTİ DAVETE BİRLİKTE KATILDI.

BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU VE ZEYNEP ÜSTÜNEL BİRLİKTE POZ VERDİ.

TUBA DEVELİ GECEYE YALNIZ GELMİŞTİ.

ÖZLEM GÜSAR

AYŞEGÜL HOTİÇ

FÜSUN KURAN

ARZU KUNT

GENEL

GENEL

GENEL

Sanat ve yaratıcılık bir arada...

"Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım" başlığıyla, Türkiye'nin 100. Yılı teması altında, hayata geçirilen "Sofralar Sergisi" özel tasarım sofralarını ziyaretçilerle buluşturdu.

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