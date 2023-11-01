"Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım" başlığıyla, Türkiye'nin 100. Yılı teması altında, hayata geçirilen "Sofralar Sergisi" özel tasarım sofralarını ziyaretçilerle buluşturdu.
Giriş: 01 Kasım 2023 Çarşamba
MELİSA TAPAN ÖZEL GECENİN ŞIK İSİMLERİNDENDİ...
HASAN VE MERAL KOSİF ÇİFTİ DAVETE BİRLİKTE KATILDI.
BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU VE ZEYNEP ÜSTÜNEL BİRLİKTE POZ VERDİ.
TUBA DEVELİ GECEYE YALNIZ GELMİŞTİ.
ÖZLEM GÜSAR
AYŞEGÜL HOTİÇ
FÜSUN KURAN
ARZU KUNT
GENEL
GENEL
GENEL
Sanat ve yaratıcılık bir arada...
"Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım" başlığıyla, Türkiye'nin 100. Yılı teması altında, hayata geçirilen "Sofralar Sergisi" özel tasarım sofralarını ziyaretçilerle buluşturdu.
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