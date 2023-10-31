Mutlu son...

Genç iş insanı Mert Turgut Çalık hayatını Berru Güneş'le birleştirdi.

Giriş: 31 Ekim 2023 Salı

GENÇ İŞ İNSANI MERT TURGUT ÇALIK HAYATINI BERRU GÜNEŞ'LE BİRLEŞTİRDİ.

AHMET VE BERRİN YOLERİ ÇİFTİ MERT TURGUT ÇALIK VE BERRU GÜNEŞ ÇİFTİNİ TEBRİK ETTİ.

GECEDE BERRİN YOLERİ'NİN YANI SIRA BEYZA UYANOĞLU VE FERYAL GÜLMAN GİBİ KONUKLAR DA VARDI.

BERRİN YOLERİ, MERT TURGUT ÇALIK-BERRU GÜNEŞ

BERRİN YOLERİ

BERRİN YOLERİ

BERRİN YOLERİ

Mutlu son...

Genç iş insanı Mert Turgut Çalık hayatını Berru Güneş'le birleştirdi.

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Genç iş insanı Mert Turgut Çalık hayatını Berru Güneş’le birleştirdi.

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