'Friends'in' yıldızı hayatını kaybetti

'Friends' dizisinde canlandırdığı 'Chandler Bing' karakteriyle hafızalara kazınan Matthew Perry, 54 yaşında hayata veda etti.

Giriş: 30 Ekim 2023 Pazartesi

MATTHEW PERRY 54 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

MATTHEW PERRY FRİENDS DİZİSİNDE CANLANDIRDIĞI CHANDLER BİNG KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

MATTHEW PERRY

MATTHEW PERRY

MATTHEW PERRY

MATTHEW PERRY

MATTHEW PERRY

'Friends'in' yıldızı hayatını kaybetti

'Friends' dizisinde canlandırdığı 'Chandler Bing' karakteriyle hafızalara kazınan Matthew Perry, 54 yaşında hayata veda etti.

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