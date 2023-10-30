'Friends' dizisinde canlandırdığı 'Chandler Bing' karakteriyle hafızalara kazınan Matthew Perry, 54 yaşında hayata veda etti.
Giriş: 30 Ekim 2023 Pazartesi
MATTHEW PERRY 54 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ
MATTHEW PERRY FRİENDS DİZİSİNDE CANLANDIRDIĞI CHANDLER BİNG KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI
MATTHEW PERRY
MATTHEW PERRY
MATTHEW PERRY
MATTHEW PERRY
MATTHEW PERRY
'Friends'in' yıldızı hayatını kaybetti
'Friends' dizisinde canlandırdığı 'Chandler Bing' karakteriyle hafızalara kazınan Matthew Perry, 54 yaşında hayata veda etti.
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