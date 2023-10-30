İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ferit Şahenk, Melis Çiftçi ve Erdal Matraş hafta sonu Bebek'te form tuttular.
Giriş: 30 Ekim 2023 Pazartesi
İŞ İNSANI FERİT ŞAHENK ÖNCEKİ GÜN BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTI.
FERİT ŞAHENK
FERİT ŞAHENK
FERİT ŞAHENK
ERDAL MATRAŞ BEBEK'TEYDİ...
ERDAL MATRAŞ
MELİS ÇİFTÇİ BEBEK PARKI'NDA SPOR YAPTI
MELİS ÇİFTÇİ
Bebek'te hafta sonu...
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ferit Şahenk, Melis Çiftçi ve Erdal Matraş hafta sonu Bebek'te form tuttular.
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