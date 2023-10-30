Bebek'te hafta sonu...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ferit Şahenk, Melis Çiftçi ve Erdal Matraş hafta sonu Bebek'te form tuttular.

Giriş: 30 Ekim 2023 Pazartesi

İŞ İNSANI FERİT ŞAHENK ÖNCEKİ GÜN BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTI.

FERİT ŞAHENK

FERİT ŞAHENK

FERİT ŞAHENK

ERDAL MATRAŞ BEBEK'TEYDİ...

ERDAL MATRAŞ

MELİS ÇİFTÇİ BEBEK PARKI'NDA SPOR YAPTI

MELİS ÇİFTÇİ

Bebek'te hafta sonu...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ferit Şahenk, Melis Çiftçi ve Erdal Matraş hafta sonu Bebek'te form tuttular.

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