Cumhuriyet coşkusu... Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü, önceki gün tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, 100. yıl heyecanına ortak oldu.