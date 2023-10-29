Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü, önceki gün tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, 100. yıl heyecanına ortak oldu.
Giriş: 29 Ekim 2023 Pazar
AYŞE BOYNER ULU ÖNDERİMİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN RESMİNİN ÖNÜNDE CUMHURİYET BAYRAMIMIZI KUTLADI
AYŞE BOYNER
ZEYNEP ÜSTÜNEL "BEN BİR CUMHURİYET KADINIYIM" DİYEREK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI.
MERAL KOSİF DOSTLARIYLA CUMHURİYETİN 100. YILINI BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLADI.
CAROLİNE KOÇ İSTANBUL'DAKİ KIZ KULESİ MANZARASINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
MAYA BİTARGİL EVİNE ASTIĞI BAYRAĞI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
Cumhuriyet coşkusu...
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü, önceki gün tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, 100. yıl heyecanına ortak oldu.
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