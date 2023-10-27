“Birlikte ve Geleceğe” sergisi...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını, bir heykel ve kamusal alanda sanat projesiyle kutlayan Polat Holding ve BASE, "Birlikte ve Geleceğe" 100. Yıl Sergisi'nin açılışını düzenlenen bir gala ile gerçekleştirdi.

Giriş: 27 Ekim 2023 Cuma

ADNAN POLAT 'BİRLİKTE VE GELECEĞE' SERGİSİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

EDA POLAT SERGİDE KONUKLARLA ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI HAYDAR ALİ YILDIZ SERGİDE KONUŞMA YAPTI.

İŞ İNSANI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU EŞİ AHU ORAKÇIOĞLU İLE SERGİ DAVETİNE KATILDI.

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

“Birlikte ve Geleceğe” sergisi...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını, bir heykel ve kamusal alanda sanat projesiyle kutlayan Polat Holding ve BASE, "Birlikte ve Geleceğe" 100. Yıl Sergisi'nin açılışını düzenlenen bir gala ile gerçekleştirdi.

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“Birlikte ve Geleceğe” sergisi...

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