“Birlikte ve Geleceğe” sergisi... Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını, bir heykel ve kamusal alanda sanat projesiyle kutlayan Polat Holding ve BASE, "Birlikte ve Geleceğe" 100. Yıl Sergisi'nin açılışını düzenlenen bir gala ile gerçekleştirdi.