Özgür Masur, Cumhuriyetimizin 100. yılında "Ülkeme bir armağan" diyerek tanımladığı Anatolia by Özgür Masur koleksiyonunu, Tersane İstanbul' da, moda tutkunlarının beğenisine sundu.
Giriş: 27 Ekim 2023 Cuma
ÜMİT BOYNER ÖZGÜR MASUR DEFİLESİNE ŞIK SİYAH VE BEYAZ KOMBİNİYLE KATILMIŞTI
FERYAL GÜLMAN YENİ KOLEKSİYONU DEFİLEDE İNCELEDİ.
MAYA BİTARGİL DEFİLE GECESİ SİYAH BİR ELBİSE TERCİH ETMİŞTİ.
İŞ İNSANI NEJDET AYAYDIN VE EŞİ EMEL AYAYDIN GECEDE UYUYMLARIYLA ÇOK BEĞENİLDİ.
NİL BENTÜRK UYGUNER
ÖZGÜR MASUR DEFİLE SONUNDA MANKENLERİYLE DAVETLİLERİ SELAMLADI.
ÖZGÜR MASUR
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Moda tutkunlarını buluşturan koleksiyon!
Özgür Masur, Cumhuriyetimizin 100. yılında "Ülkeme bir armağan" diyerek tanımladığı Anatolia by Özgür Masur koleksiyonunu, Tersane İstanbul' da, moda tutkunlarının beğenisine sundu.
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