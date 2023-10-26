Türkiye İş Kadınları Derneği düzenlediği 'Cumhuriyetimizin 100. Yılı' kutlamasını üyelerinin coşkulu katılımıyla gerçekleştirdi.
Giriş: 26 Ekim 2023 Perşembe
TÜRKİYE İŞ KADINLARI DERNEĞİ ÜYELERİ CUMHURİYETİN 100. YILINI ÖZEL BİR DAVETLE KUTLADILAR.
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İLE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
NİLÜFER BULUT
TİKAD'ın Cumhuriyet coşkusu!
Türkiye İş Kadınları Derneği düzenlediği 'Cumhuriyetimizin 100. Yılı' kutlamasını üyelerinin coşkulu katılımıyla gerçekleştirdi.
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