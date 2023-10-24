Ünlü modacı Atıl Kutoğlu, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'in eşi Katharina Nehammer'le birlikte Viyana'da büyük bir yardım defilesi düzenledi
Giriş: 24 Ekim 2023 Salı
NEILS PEETERS, BARONEZ RAQUEL GARCIA DE SERDIO, ATIL KUTOĞLU, ALEXANDRA WILLIAMS
KATHERINA NEHAMMER, ATIL KUTOĞLU
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GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Avusturya'da yardım defilesi
Ünlü modacı Atıl Kutoğlu, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'in eşi Katharina Nehammer'le birlikte Viyana'da büyük bir yardım defilesi düzenledi
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